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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

O'Higgins venció a Boston River y quedó segundo en el Grupo C de la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo rancagüino se impuso 2-0 en casa y llegó a seis puntos, a uno de Sao Paulo.

O'Higgins venció a Boston River y quedó segundo en el Grupo C de la Sudamericana
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O’Higgins derrotó por 2-0 a Boston River en Rancagua por la Copa Sudamericana y alcanzó el segundo lugar del Grupo C con 6 puntos, quedando a una unidad de Sao Paulo, que igualó 0-0 como visitante ante Millonarios.

El conjunto celeste abrió la cuenta temprano, a los 4 minutos, con un derechazo de Martín Sarrafiore. Luego, el trámite se equilibró con un mayor control territorial del equipo uruguayo, que presionó alto pero sin generar ocasiones claras sobre el arco defendido por Omar Carabalí.

En el segundo tiempo, O’Higgins volvió a imponer condiciones y sentenció el partido a los 59’, cuando Francisco González cerró una jugada por izquierda para marcar el 2-0 definitivo.

En el tramo final, Boston River terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Suhr (67’) y Jairo O’Neill, sin lograr reaccionar en el marcador.

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