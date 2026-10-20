Palacios y Alarcón en la banca: Boca eliminó a Vasco en las semifinales de Sudamericana

Tras su caída en La Bombonera, el club argentino Boca Juniors, de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, visita a Vasco da Gama por la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana. Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

Vasco da Gama 1-3 Boca Juniors, Finalizado. Global ida: 1-0. Estadio Maracaná

0-1: 4' Lautaro Di Lollo (CABJ); 0-2: 33' Miguel Merentiel (CABJ); 1-2: 66' José Luis Rodríguez (VAS); 1-3: 88' Leandro Paredes (CABJ)