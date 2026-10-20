Fue suspendida la revancha entre la U y Antofagasta por la Copa Chile

Este martes, la Delegación Presidencial Metropolitana confirmó la suspensión del partido de vuelta entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la Copa Chile, por motivos de seguridad.

El partido estaba presupuestado para este miércoles 20 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Santa Larua. Sin embargo, el temporal que afecta a la Región Metropolitana hizo inviable la realización del compromiso.

"Esta decisión se adopta tras la comunicación oficial de la Delegación Presidencial Metropolitana, que no autorizó la realización del encuentro debido a que se mantiene vigente el Aviso Meteorológico de Senapred de fecha 19 de octubre de 2026, que informa Probables Tormentas Eléctricas desde la tarde del lunes 19 de octubre de 2026 a la noche del 22 de octubre de 2026 desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Maule. La Región Metropolitana se encuentra bajo Alerta Roja informada por la misma repartición", resumió la ANFP en un comunicado.

Anteriormente, la Delegación Metropolitana tomó la misma decisión sobre el segundo tiempo entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, que se suspendió por mal estado de la cancha por lluvias y su reanudación este martes 20 de octubre también quedó cancelada.

Además, la Delegación Presidencial de la provincia de Quillota en esta jornada decidió suspender el partido entre Unión La Calera y Coquimbo Unido, programado para esta misma noche, ante la situación climatológica.