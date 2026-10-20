Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana
Palacios y Alarcón en la banca: Boca vence a Vasco en la revancha por semifinales de Sudamericana
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Tras su caída en La Bombonera, el club argentino Boca Juniors, de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, visita a Vasco da Gama por la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana. Sigue el resultado en Cooperativa.cl:
0-1: 4' Lautaro Di Lollo (CABJ)