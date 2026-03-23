Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.3°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Palestino anunció que jugará la Copa Sudamericana en La Cisterna

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro de colonia recibirá a Gremio, Riestra y Torque en su recinto.

Palestino anunció que jugará la Copa Sudamericana en La Cisterna
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Palestino usó sus redes sociales para confirmar que el cuadro de colonia actuará como local en el Estadio Municipal de La Cisterna en sus duelos de Copa Sudamericana.

"¡La CONMEBOL Sudamericana se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna!", avisó el club en Instagram luego de que el organismo rector aprobara las recién inauguradas torres luminarias.

Recordar que el conjunto árabe eliminó a Universidad de Chile en la fase nacional del torneo y ahora quedó encuadrado en el Grupo F, donde se verá las caras ante Gremio, Montevideo Torque y Deportivo Riestra.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada