Palestino anunció que jugará la Copa Sudamericana en La Cisterna

Palestino usó sus redes sociales para confirmar que el cuadro de colonia actuará como local en el Estadio Municipal de La Cisterna en sus duelos de Copa Sudamericana.

"¡La CONMEBOL Sudamericana se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna!", avisó el club en Instagram luego de que el organismo rector aprobara las recién inauguradas torres luminarias.

Recordar que el conjunto árabe eliminó a Universidad de Chile en la fase nacional del torneo y ahora quedó encuadrado en el Grupo F, donde se verá las caras ante Gremio, Montevideo Torque y Deportivo Riestra.