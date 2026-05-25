Palestino enfrenta a Deportivo Riestra en un duelo por el honor en la Copa Sudamericana

Palestino buscará un triunfo por el honor este martes en la Copa Sudamericana, cuando enfrente a Deportivo Riestra en La Cisterna desde las 18:00 horas (22:00 GMT), en un duelo de equipos eliminados, en el cierre del Grupo F.

Ambos elencos llegan a esta instancia sin opciones de seguir avanzando. Los árabes están últimos, con tres derrotas y dos empates en esta fase grupal, por lo que intentarán despedirse del torneo continental con un festejo ante su gente.

El fin de semana, los dirigidos por Guillermo Farré vencieron a La Calera en el torneo local y tratarán de mantener esa confianza para maquillar una nefasta campaña internacional en esta temporada.

Deportivo Riestra, por su parte, también llega sin chance de avanzar. El club argentino está en el tercer puesto, con solo cuatro puntos (un triunfo, tres derrotas y un empate), por lo que también buscará una victoria por el honor en el Grupo F.

En paralelo, en Porto Alegre, Gremio y Montevideo City Torque jugarán por el liderato del grupo y la clasificación directa a octavos; un empate le sirve al club uruguayo, que lidera con 12 positivos, mientras que los brasileños están obligados a ganar para sacar el pasaje directo a la ronda de los 16 mejores.

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