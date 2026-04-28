Palestino inicia su nueva era desafiando a Gremio en La Cisterna por la Sudamericana

Palestino recibe este miércoles 29 de abril a Gremio por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo que marcará un exigente primer partido para los "árabes" tras la salida del técnico Cristián "La Nona" Muñoz.

Ante su discreta campaña, el conjunto tetracolor terminó el ciclo del DT chileno y un par de días después anunció al argentino Guillermo Farré como su sucesor.

El cuadro "árabe" llega golpeado en ambos frentes. En lo intencional, viene de caer por 0-2 ante Montevideo City Torque en La Cisterna, resultado que lo dejó en el cuarto puesto del grupo con apenas un punto, obtenido el de debut ante Deportivo Riestra en Argentina.

Luego tomó un respiro sorprendiendo a Colo Colo con un triunfo por la mínima en el Monumental, pero posteriormente cayó en casa por el mismo marcador ante Deportes Concepción.

Una posible alineación del "Tino Tino" es con Sebastián Pérez, Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga, Julián Fernández, Francisco Montes, Sebastian Gallegos; César Munder, Bryan Carrasco y Nelson Da Silva.

Gremio, en cambio, arriba con mejores sensaciones. En su último encuentro internacional venció por 1-0 a Deportivo Riestra, resultado que lo mantiene en la pelea por el liderato del grupo y actualmente en la segunda posición.

En el ámbito local, el "Inmortal" también ha tenido actividad reciente con resultados positivos, aunque antes de festejar cayó 2-0 con Cruzeiro.

Tras el mencionado tropiezo, el equipo brasileño viene de imponerse por 2-0 a Confiança por la quinta ronda de la Copa do Brasil, para luego derrotar 1-0 a Coritiba en el Brasileirao, donde es undécimo de la tabla.

La eventual formación forastera es con Weverton, Cristian Pavón, Viery, Gustavo Martins, Pedro Gabriel, Tetê, Arthur Melo, Leonel Pérez, José Enamorado, Carlos Vinícius y Gabriel Mec.

El encuentro comenzará a las 20:30 horas (00:30 GMT) con el arbitraje a cargo del ecuatoriano Guillermo Guerrero. Podrás seguir el resultado en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.