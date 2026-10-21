"¡Rómpelo ahora!": El caliente festejo de los jugadores de Boca contra capitán de Vasco

Tras sellar una histórica victoria como visitante para clasificar a la gran final de la Copa Sudamericana, los futbolistas de Boca Juniors encararon e increparon duramente al capitán de Vasco da Gama, Thiago Mendes, cobrándole una polémica provocación que calentó la serie desde el partido de ida.

Apenas el árbitro decretó el pitazo final en Río de Janeiro, varios integrantes del conjunto "xeneize" corrieron directamente hacia el mediocampista brasileño para festejarle el triunfo en la cara. Pese a que Mendes intentó mantener la calma, la provocación desató la furia de sus compañeros, armándose una áspera trifulca entre ambos planteles.

El más efusivo en el cruce fue el atacante paraguayo Ángel Romero, quien se puso cara a cara con el volante carioca y le gritó insistentemente: "¡Rómpelo ahora, rómpelo ahora!".

El enojo del vestuario azul y oro respondía a una publicación realizada por el propio Mendes en sus redes sociales tras ganar en La Bombonera, donde compartió una imagen partiendo por la mitad el escudo de Boca Juniors, postal que quedó grabada en los futbolistas trasandinos como una falta de respeto.