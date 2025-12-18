U. de Chile deberá cumplir sanción en su duelo con Palestino por Copa Sudamericana

El sorteo de la Copa Sudamericana deparó que Universidad de Chile se vea las caras ante Palestino en la primera ronda del torneo en un duelo que deberá jugarse sin público.

Esto porque de acuerdo a lo determinado por la fortuna en la sede de Conmebol, el cuadro azul será local en la serie, por lo que deberá cumplir uno de los siete partidos de suspensión que pesan sobre el equipo "laico" tras los incidentes registrados en Avellaneda.

La U ya cumplió dos de estos partidos, ante Alianza y Lanús, por lo que si supera a Palestino y se mete en fase grupal podrá reducir más esta parte del castigo.