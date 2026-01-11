Octavio Rivero: Universidad de Chile es el lugar donde elegí estar

Luego de ser presentado como nuevo jugador de Universidad de Chile, el delantero uruguayo Octavio Rivero compartió sus primeras sensaciones tras llegar a la institución y lo contento que lo tiene en esta etapa a sus 33 años.

"Me agarra en un momento muy bueno el haber venido acá y espero poder demostrar todo lo que he venido haciendo estos últimos años acá en la U, que como dije, es el lugar donde elegí estar", confesó el exjugador de Colo Colo.

Posterior a ello, añadió: "Uno tiene que tratar de adaptarse lo más rápido posible, generar buena química para estar lo más aceitado posible y lograr el objetivo final, que es salir campeón".

Respecto a sus metas personales, Rivero confesó que: "es tratar de ayudar al equipo de donde me toque, en el sentido de goles o asistencias. Lo principal acá es salir campeón, que es lo más importante del equipo".