Ureña y Tapia se enfrentaron en empate sin goles entre Millonarios y Sao Paulo

El volante chileno Rodrigo Ureña y el delantero Gonzalo Tapia se enfrentaron en el empate 0-0 entre Millonarios y Sao Paulo, en un duelo disputado en los 2.640 metros de altitud de Bogotá por el Grupo C de la Copa Sudamericana.

El conjunto colombiano fue el que más propuso, especialmente en el primer tiempo, aunque careció de eficacia para romper el marcador ante un rival ordenado. La ocasión más clara del partido la tuvo el elenco brasileño a los 20 minutos, cuando André Silva estrelló un cabezazo en el travesaño.

En el complemento, Millonarios acentuó su dominio territorial y generó varias aproximaciones, entre ellas un remate de Ureña a los 71' que rozó el ángulo, además de intentos de Mateo García y Darwin Quintero, quien ingresó a los 66 minutos y casi abre la cuenta un minuto después.

El tramo final fue más friccionado, con reiteradas faltas e interrupciones, y pese a los ocho minutos de adición, el marcador no se movió.

Sao Paulo resistió en defensa y aseguró un punto que lo mantiene como líder del grupo con 7 unidades, mientras Millonarios quedó tercero con 4 puntos.