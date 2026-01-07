Caputto y llegada de Pratto: Va a jerarquizar más el gran ataque que tenemos

Coquimbo Unido se prepara para disputar la Copa Libertadores y defender su título nacional con un refuerzo de peso. El técnico del cuadro aurinegro, Hernán Caputto, no escondió su alegría por la contratación de Lucas Pratto, delantero con vasta trayectoria en Sudamérica.

El entrenador destacó la disposición del exatacante de Universidad Católica y River Plate para sumarse al proyecto. "La verdad es que estoy muy contento. Es un jugador de jerarquía, obviamente. El siempre tuvo el deseo de venir desde el inicio que nos contactamos el club, los dirigentes y uno", señaló en declaraciones reproducidas por Cooperativa Deportes.

El adiestrador valoró la rapidez con la que se gestó la operación y lo que el "Oso" aportará al plantel. "Que se haya concretado y que rápidamente él quiera venir a la ciudad y al equipo, eso es muy bueno. Lo vamos a tener pronto. Creo que eso va a jerarquizar aún más el gran ataque que tenemos", afirmó Caputto.

Según la planificación del cuerpo técnico, se espera que Lucas Pratto arribe a la zona este miércoles por la tarde para integrarse a los trabajos de pretemporada. "Estamos contentos por eso y aparte creer que va a ser un gran aporte para el equipo", sentenció el DT.