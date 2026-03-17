Congreso aprobó reforma constitucional que suma a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad
La iniciativa también cambia la dependencia de la institución: desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad de Pública
Asimismo, genera efectos en el régimen jurídico aplicable a su personal, eliminando las asociaciones gremiales
En su trámite final, el texto -al que el nuevo Gobierno le puso urgencia de discusión inmediata- fue aprobado con 41 votos a favor en el Senado, dos en contra y una abstención.