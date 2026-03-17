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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden

Congreso aprobó reforma constitucional que suma a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La iniciativa también cambia la dependencia de la institución: desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad de Pública

Asimismo, genera efectos en el régimen jurídico aplicable a su personal, eliminando las asociaciones gremiales

Congreso aprobó reforma constitucional que suma a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad
 ATON (Referencial)

En su trámite final, el texto -al que el nuevo Gobierno le puso urgencia de discusión inmediata- fue aprobado con 41 votos a favor en el Senado, dos en contra y una abstención.

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El pleno del Senado despachó el proyecto de reforma constitucional que incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, quedando lista para su promulgación.

La iniciativa traslada a Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública, además de generar efectos en el régimen jurídico aplicable a su personal, eliminando a las asociaciones gremiales.

En concreto, se limita el derecho a asociarse de los funcionarios de la institución y regula la figura del director nacional de Gendarmería en relación con las otras autoridades superiores que conforman las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, estableciendo una inhabilidad para ser candidato a diputado o a senador.

La iniciativa fue aprobada con 41 votos a favor; dos en contra, de los parlamentarios Alejandro Kusanovic (ind-RN) y Karim Bianchi (ind), y la abstención de Yasna Provoste (DC).

Tras la votación en general, los parlamentarios votaron en particular la iniciativa y fue despachada por el Senado, quedando lista para su trámite de promulgación.

 

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