Congreso aprobó reforma constitucional que suma a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad

El pleno del Senado despachó el proyecto de reforma constitucional que incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, quedando lista para su promulgación.

La iniciativa traslada a Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública, además de generar efectos en el régimen jurídico aplicable a su personal, eliminando a las asociaciones gremiales.

En concreto, se limita el derecho a asociarse de los funcionarios de la institución y regula la figura del director nacional de Gendarmería en relación con las otras autoridades superiores que conforman las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, estableciendo una inhabilidad para ser candidato a diputado o a senador.

La iniciativa fue aprobada con 41 votos a favor; dos en contra, de los parlamentarios Alejandro Kusanovic (ind-RN) y Karim Bianchi (ind), y la abstención de Yasna Provoste (DC).

Tras la votación en general, los parlamentarios votaron en particular la iniciativa y fue despachada por el Senado, quedando lista para su trámite de promulgación.