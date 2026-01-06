Coquimbo Unido presentó a Pablo Rodríguez como su nuevo refuerzo para la próxima temporada

Coquimbo Unido presentó este martes, a través de sus redes sociales, a Pablo Rodríguez como su nuevo refuerzo para la próxima temporada, donde jugarán la Liga de Primera, Copa Libertadores, Copa Chile, Supercopa y Copa de la Liga.

El futbolista de 19 años llega procedente de Unión San Felipe, donde fue pieza fundamental en el once ideal durante la temporada 2025: Disputó 30 encuentros y anotó cuatro goles.

Rodríguez se transformó en el cuarto refuerzo del vigente campeón de la Liga de Primera, uniendose a Hernán Caputtó (DT), Matías Fracchia, Guido Vadalá y Luis Riveros.