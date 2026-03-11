Manifestación en sector de Plaza Italia dejó a carabinero herido a horas de investidura de Kast

En las primeras horas tras la investidura de José Antonio Kast como Presidente de la República, un grupo de manifestantes se reunió en el sector de Plaza Italia para protestar por el inicio del nuevo Gobierno, lo que dejó a un funcionario de Carabineros herido.

De acuerdo con información preliminar, cerca de 100 personas se congregaron en el lugar, generando destrozos y levantando barricadas incendiarias en la esquina de Bellavista con Ernesto Pinto Lagarrigue para cortar la circulación de vehículos, situación que requirió la intervención de Carabineros de Control de Orden Público.

Pero el hecho más grave se produjo en la esquina de calle Portugal con Alameda, donde una turba atacó con elementos contundentes a personal de Carabineros. A causa de ello uno de los funcionarios policiales resultó con una lesión en una de sus piernas, tras lo cual fue trasladado en ambulancia hasta el hospital institucional.

Para repeler la agresión, uno de los carabineros efectuó disparos con su arma de servicio.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la cantidad de detenidos ni el estado de salud del uniformado lesionado.

"Es normal que algunas personas se manifiesten de esa manera", comentó el nuevo senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, asegurando que "estábamos esperando que en algún momento, un grupo de desadaptados quisiera manifestarse de una manera violenta, con fuerza (...) De hecho, las eché de menos (las protestas) en Valparaíso. Pensé que iba a haber alguien, pero parece que la gente a la que le gusta protestar no se levanta tan temprano".

"Pero la verdad -continuó- es que la inmensa mayoría de los chilenos quiere que las autoridades trabajen para salir de las crisis que estamos atravesando".

La senadora RN Camila Flores coincidió en que estas protestas no tienen "nada de sorpresivo. Es algo que iba a ocurrir", aunque "sí me sorprendió que fuera tan poca gente".