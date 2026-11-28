Un presente de ensueño es el que está atravesando Coquimbo Unido. Los piratas conquistaron hace escasos días la Copa de la Liga, título que se sumó a la Supercopa obtenida a inicios de año y al Campeonato Nacional que levantaron en 2025.

Pero la ambición del cuadro aurinegro no termina ahí. Los pupilos de Hernán Caputto también están instalados en semifinales de Copa Chile y su portero y referente, Diego Sánchez, avisó que van por un nuevo trofeo.

"Tenemos que seguir jugando con las mismas ganas, tenemos (por delante) la Copa Chile y que también la queremos. Todos los partidos que quedan son importantes. Es lo que va quedando. Es la copa que nos falta y vamos por ella", remarcó el "Mono" en conversación con el programa Golazo RSB, de la emisora local Radio San Bartolomé.

En la ronda de los cuatro mejores, los aurinegros enfrentarán a Universidad de Chile en duelos programados para el jueves tres a las 18:00 horas y el jueves diez en el mismo horario.

Sin embargo, antes de eso, el elenco filibustero se verá las caras con Deportes Limache esta tarde en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y aunque su clasificación a Copa Libertadores está asegurada, el guardameta reconoció que no quieren cortar su racha de victorias.

"Estamos bien preparados, es un rival difícil que ya hemos enfrentado varias veces. Es un equipo que se hace fuerte de visita. Nosotros seguimos con nuestra postura de seguir ganando y quedar lo más alto en la tabla", finalizó Sánchez.