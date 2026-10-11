"El mejor campeón de la historia": El mensaje de Coquimbo Unido tras la goleada a Colo Colo

Coquimbo Unido goleó por 5-2 a Colo Colo este domingo en la fecha 24 de la Liga de Primera y tras el partido, el club aurinegro celebró en sus redes sociales con un mensaje directo a los albos, señalando que "el mejor campeón de la historia es pirata".

En su publicación en X e Instagram, Coquimbo remarcó que ganó"" "el mejor campeón de la historia del fútbol chileno", con "16 triunfos consecutivos, 75 puntos y un rendimiento de 83.3 por ciento en 2025".

"¡Que no quepa duda alguna!", cerró su publicación Coquimbo.

Este mensaje fue publicado también porque Colo Colo, con esta derrota, no podrá superar este récord de puntos de los piratas: Los albos lideran con 54 unidades en la tabla, y solo seis fechas por jugar, en caso de ganar todos sus partidos, sólo pueden alcanzar los 72 puntos al final del torneo.