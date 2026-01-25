La fórmula del "Mono" Sánchez en los penales: Es solamente experiencia, no hay nada estudiado

Diego "Mono" Sánchez fue el gran héroe en la consagración de Coquimbo Unido como campeón de la Supercopa. El experimentado portero se lució en la definición a penales, donde contuvo dos remates y dejó postales para el recuerdo al atajar sin guantes, desatando la locura de los hinchas "piratas".

El experimentado portero dialogó con la transmisión oficial de TNT Sports y reveló su secreto en los penales. "No hay nada estudiado, es solamente experiencia, manejar el momento y las emociones. La experiencia ya te da todo el estudio", aseguró con tranquilidad.

Fiel a su estilo, Sánchez bromeó sobre su actuación con una frase que rápidamente se viralizó. "Ya tengo casi 20 años jugando, alguna tenía que atajar, así que ya era hora", lanzó entre risas. El portero dedicó el triunfo a su familia y a toda la gente de Coquimbo.

Sin embargo, no todo fue alegría. El "Mono" denunció un tenso cruce con un rival al terminar el partido. "Vengo a celebrar con mi familia y Rosell, que está en la banca y ni siquiera entró, me viene a pechar. Una locura", relató el guardameta.

Finalmente, se refirió a su llamativo look y derribó un viejo mito del fútbol. "Dicen que el verde es de mala suerte para los arqueros, pero este color me ha dado bastantes alegrías", comentó sobre su pelo teñido y camiseta. Con el título, Sánchez afirmó que Coquimbo Unido mantiene un largo invicto: "Seguimos sin perder desde abril, así que eso es muy lindo".