Pratto y la derrota de Coquimbo ante Tolima: "Fue un mal partido en general"
"Nosotros solemos ser más físicos, con más carácter y hoy nos costó", dijo.
Lucas Pratto, delantero de Coquimbo Unido, repasó lo que fue la derrota "pirata" por 3-0 a manos de Deportes Tolima por la tercera fecha de la Copa Libertadores, remarcando que dentro de la trabada dinámica del juego, fueron los desajustes quienes condenaron al equipo.
"Vinimos a hacer un partido inteligente. Sabíamos que iba a ser un partido largo. En el primer tiempo contrarrestamos bien. Tuvimos alguna que otra chance de gol", señaló a la transmisión oficial tras el encuentro en Colombia.
"En el segundo tiempo, con el penal se abre el partido y creo que ahí nos desordenamos un poco. Empezamos a dejar libres a los jugadores más rápidos de ellos para que corran al espacio, que es una de las características de Tolima", sumó.
"Nos hicieron daño. Nosotros cuando nos pusimos a hacer, tuvimos una para el descuento con un cabezazo mío que me agarra hacia atrás", añadió Pratto, admitiendo que "fue un mal partido en general. Nosotros solemos ser más físicos, con más carácter y hoy nos costó".
Finalmente, el delantero de 37 años reafirmó sus sensaciones del cotejo: "Como decía, la primera parte la controlamos bien, pero las veces que pudimos contraatacar —que es lo que nos gusta— no lo hicimos bien. En el segundo tiempo, cuando se abrió tuvimos que ir a buscarlo y ahí es donde nos costó".