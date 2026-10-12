"Sácate los cinco": Alcalde Manouchehri se burló de Colo Colo tras la goleada de Coquimbo
La autoridad comunal de Coquimbo sacó ronchas en redes sociales.
La autoridad comunal de Coquimbo sacó ronchas en redes sociales.
La goleada de Coquimbo Unido a Colo Colo generó la inesperada respuesta del alcalde y exjugador "pirata" Alí Manoucheri, quien salió a enrostrar el abultado triunfo ante los albos en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
La autoridad comunal utilizó su cuenta de X para festinar con el resultado mediante emojis de manos reflejando el 5-2; siendo la primera vez que celebra una victoria de aquella forma en redes sociales.
Aquella publicación obtuvo la furiosa y soez respuesta de un usuario, que acusó al alcalde coquimbano de impedir la autorización para la asistencia de público de Colo Colo.
Manoucheri reaccionó con una burla directa: "Primero no soy yo quien decide si entra la gente del Colo o no, es la Delegación Presidencial. Y en segundo lugar, sácate los 5", escribió junto a un emoji llorando de la risa.