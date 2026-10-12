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Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

"Sácate los cinco": Alcalde Manouchehri se burló de Colo Colo tras la goleada de Coquimbo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La autoridad comunal de Coquimbo sacó ronchas en redes sociales.

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La goleada de Coquimbo Unido a Colo Colo generó la inesperada respuesta del alcalde y exjugador "pirata" Alí Manoucheri, quien salió a enrostrar el abultado triunfo ante los albos en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

La autoridad comunal utilizó su cuenta de X para festinar con el resultado mediante emojis de manos reflejando el 5-2; siendo la primera vez que celebra una victoria de aquella forma en redes sociales.

Aquella publicación obtuvo la furiosa y soez respuesta de un usuario, que acusó al alcalde coquimbano de impedir la autorización para la asistencia de público de Colo Colo.

Manoucheri reaccionó con una burla directa: "Primero no soy yo quien decide si entra la gente del Colo o no, es la Delegación Presidencial. Y en segundo lugar, sácate los 5", escribió junto a un emoji llorando de la risa.

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