[VIDEO] Escándalo en Coquimbo: Caputto encaró y tironeó de la camiseta a un jugador

Hernán Caputto, entrenador de Coquimbo Unido, y el defensor Elvis Hernández protagonizaron un escandaloso encontrón durante el triunfo 2-0 sobre Unión La Calera, por la ida de los cuartos de final de Copa Chile, en un episodio que obligó a intervenir a otros integrantes del equipo.

La discusión se produjo al término del primer tiempo, cuando Hernández, autor del primer gol, pidió a sus compañeros dirigirse al camarín, mientras que Caputto intentó reunirlos en el terreno de juego.

El técnico tomó al zaguero, quien reaccionó colocando su mano encima, lo que provocó la molestia del estratego, que lo tironeó de la camiseta y lo encaró. Ante el aumento de la tensión, jugadores y miembros del cuerpo técnico intervinieron para separarlos.

Tras el encuentro disputado en el Estadio "Nicolás Chahuán", Caputto intentó restarle importancia al incidente.

"Son cosas que pasan dentro del campo. Después se conversan y pasan. Solo es parte del fútbol", expresó el entrenador, cuyo equipo tomó ventaja de cara a la revancha que se disputará en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".