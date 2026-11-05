Zaguero de Coquimbo le bajó el perfil a su tenso encontrón con Hernán Caputto

Pese al valioso triunfo como visitante que consiguió Coquimbo Unido por los cuartos de final de ida de la Copa Chile ante Unión La Calera, la jornada en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar" estuvo marcada por una tensa y llamativa discusión entre el técnico del cuadro pirata, Hernán Caputto, y el defensor Elvis Hernández.

El conflicto se desató justo tras el pitazo que marcó el descanso. Mientras el zaguero instaba a sus compañeros a enfilar directamente hacia los vestuarios, el estratego ordenó reunir al plantel sobre el terreno de juego. Ante la negativa del futbolista a acatar la instrucción, Caputto lo sujetó fuertemente de la camiseta, generándose un áspero forcejeo que obligó a jugadores e integrantes del cuerpo técnico a intervenir rápidamente para separarlos.

Lejos de avivar la controversia tras el compromiso, el propio Hernández —quien además fue el autor de la apertura de la cuenta para los "piratas"— puso paños fríos a lo sucedido y reconoció la necesidad de mantener la cabeza fría en momentos de alta tensión.

"Yo no me meto en problemas, hay que ser manso y humilde. He cometido errores en otros momentos de mi vida en los que me he equivocado o he hablado mal, pero he aprendido de eso y ya estoy tranquilo", manifestó el zaguero aurinegro tras el encuentro.

En esa misma línea, el defensor selló el altercado apelando a los códigos del fútbol: "Lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. Todos queremos ganar; a veces pasa que los nervios se salen, pero hay que tener control".

"Gracias a Dios hicimos las cosas bien, salimos a jugar el segundo tiempo de la mejor manera y nos llevamos el triunfo", concluyó el zaguero, dejando atrás el roce para concentrarse en la revancha de la llave copera.