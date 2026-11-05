Ahora por balazos: suspenden nuevamente la atención en Cesfam de Bajos de Mena

La atención de salud en el Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez, ubicado en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, fue otra vez suspendida este jueves luego de un nuevo episodio de violencia que afectó la seguridad de sus funcionarios.

La decisión se adoptó después de que cinco personas heridas a bala llegaran al recinto durante la noche, acompañadas de otros individuos que habrían amedrentado al personal de salud.

La situación motivó la suspensión de la atención de urgencia del SAPU durante la noche y posteriormente afectó el funcionamiento del Cesfam.

Como consecuencia, cerca de 40 usuarios llegaron durante la mañana para realizarse exámenes y recibir atención médica, encontrándose con el recinto cerrado y sin información clara sobre la reanudación de los servicios.

Una de las pacientes manifestó su molestia por la reiteración de estos inconvenientes, señalando que ya había perdido una hora médica anteriormente.

En tanto, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, denunció que no se cumplió el compromiso de mantener un punto fijo de Carabineros en el establecimiento, medida que había sido acordada después de anteriores episodios de violencia.

"Tuvimos cinco heridos en este enfrentamiento entre bandas rivales. Llegaron al Cesfam Silva Henríquez, donde había un compromiso de la ministra (May Chomali) de que iba a haber un punto fijo de Carabineros, el cual no estaba", afirmó.

El jefe comunal agregó que, ante la ausencia de vigilancia policial permanente, se decidió suspender la atención del SAPU durante la jornada.

Desde Carabineros explicaron que, debido al procedimiento policial por la balacera, el personal territorial debió concurrir a atender la emergencia, lo que significó dejar momentáneamente sin cobertura el punto fijo comprometido.

Posteriormente, durante la mañana llegaron cinco patrullas de Carabineros al recinto, mientras los usuarios permanecían a la espera de una respuesta sobre la normalización de la atención.