"Tiene poco tiempo": Provoste emplazó a Kast a definir "el alma de su Gobierno"

En conversación con El Diario de Cooperativa, la senadora de la Democracia Cristiana (DC) Yasna Provoste emplazó este jueves al Presidente José Antonio Kast a definir el rumbo político de su Administración, en medio de la crisis por las rebajas de condenas que beneficiaron a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y por causas relacionadas con narcotráfico.

La parlamentaria cuestionó duramente la actuación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y sostuvo que el secretario de Estado "no está consciente" de las consecuencias de sus decisiones.

"Pareciera que el involucrado, el que pone las firmas para que se produzcan estas rebajas de condena, esta liberación de abusadores sexuales, de violadores y, hoy día, de condenados por situaciones de drogas, no está consciente del daño que le hace al país, a la sociedad, a las víctimas", dijo Provoste.

"El ministerio usa siempre el mismo argumento: que no está habilitado para denegar el beneficio. Esa es la lógica de las 56 rebajas condenadas por delitos sexuales contra menores, y, por las conversaciones que uno tiene de pasillo, hay algunos senadores oficialistas que están muy decepcionados también con esta situación", afirmó.

La senadora DC recordó que el Gobierno llegó al poder comprometiéndose a "combatir el narcotráfico, combatir el delito y dar protección a las fronteras y hoy día ocurre exactamente lo contrario: aquí se le abren las puertas a los peores delincuentes: a los delincuentes que abusaron, que violaron, que introdujeron a nuestro país droga que está destinada a generar un daño en nuestra comunidad. Hoy día se le abren las puertas de las cárceles".

La legisladora exigió al Ejecutivo entregar los antecedentes sobre las rebajas de condenas, enfatizando que "las víctimas merecen saber la verdad y no nos podemos estar enterando por la prensa".

En ese contexto, llamó al Presidente Kast a optar por una conducción política basada en el diálogo y los acuerdos con el Congreso, advirtiendo que el tiempo para definir ese camino es limitado.

"El Presidente tiene que decidir cuál es el alma de su Gobierno y tiene poco tiempo. Mientras no decide, yo creo que crece el desorden en su sector y también las voces más estridentes en la oposición", alertó.

La senadora contrastó la disposición al diálogo que permitió alcanzar un acuerdo transversal para reponer recursos a los gobiernos regionales con las dificultades registradas en otras partidas presupuestarias.

"Hay ministros que vienen al Congreso y no tienen ninguna disposición de diálogo"

Respecto de un eventual cambio de gabinete, Provoste evitó pronunciarse sobre las decisiones que debe adoptar el Presidente —"No me no me corresponde a mí armar el gabinete"—, adujo ella—, aunque sostuvo que existen diferencias importantes entre los integrantes del equipo ministerial en cuanto a su disposición para dialogar con el Congreso.

"Hay ministros, como el ministro (Jorge) Quiroz —por las acciones más recientes—, el ministro (Claudio) Alvarado o la propia ministra (Ximena) Rincón —con todas las diferencias que hemos podido tener en el pasado—, que uno ve que tienen una agenda, hay disposición a dialogar y avanzan con todos los que quieran avanzar, pero también hay otros que vienen al Congreso y no tienen ninguna disposición de diálogo", expuso.

"Lo que sí le pediría al Presidente es que elija, ojalá, el camino de ayer, que es el camino del diálogo, de buscar acuerdos, de abandonar esto de ganar por un voto los proyectos", enfatizó.