Cristiano Ronaldo trasladó su jet privado a Madrid tras ataques con drones en Arabia Saudita

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo movilizó su jet privado desde Riad hacia Madrid tras la serie de ataques con drones que afectaron a la capital de Arabia Saudita. El vuelo, que duró cerca de siete horas, ocurrió luego de que fuerzas militares de Irán bombardearon la sede diplomática de Estados Unidos en territorio saudí, provocando el inicio de un éxodo de ciudadanos extranjeros en la región.

Según registros de plataformas de seguimiento aéreo como Flightradar24, cuya información fue reproducida en diversos medios internacionales, la aeronave Bombardier Global Express despegó a las 20:00 horas locales de Riad y aterrizó en España cerca de las 01:00 horas de la madrugada.

El jugador de Al Nassr reside en la capital saudí junto a su pareja, Georgina Rodríguez, y sus cinco hijos, aunque todavía no se confirmó oficialmente si la familia completa integró el vuelo de emergencia.

La situación de inseguridad en Oriente Medio también afectó a otros referentes del balompié internacional. El ex futbolista inglés Rio Ferdinand manifestó sentir miedo ante los ataques con misiles que obligaron a su familia a recluirse en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En tanto, reportes de prensa indicaron que las ofensivas también destruyeron infraestructuras en Baréin, intensificando el clima de incertidumbre para los deportistas que militan en la zona.

El avión de Cristiano Ronaldo, valorado en 61 millones de libras esterlinas, cuenta con capacidad para 15 pasajeros y está decorado con la silueta de la tradicional celebración del atacante de 41 años. El ex jugador de Real Madrid, Juventus y Manchester United utilizó este transporte para alejarse del conflicto que ya suma cuatro días de hostilidades y que mantiene en alerta a las delegaciones internacionales en Arabia Saudita.