Llamada de 16 minutos: Elizalde detalló diálogo entre Boric y Kast

Poco después de que el Presidente Gabriel Boric saliera al paso del quiebre con el Mandatario electo, José Antonio Kast, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, precisó este lunes el contenido de la llamada durante la cual se trató el proyecto del cable chino, previo a las sanciones desde Estados Unidos.

Además, el jefe de gabinete aseguró que a la salida desde La Moneda este martes, debido a que Boric no quiso retractarse de haberle comentado la situación anteriormente, Kast reconoció la existencia de dicho contacto y que se habló de la polémica iniciativa frente a varios miembros del Gobierno.

"Sobre esta decisión, que consideramos que es una mala señal respecto del diálogo que requiere nuestro país en una democracia a la cual todos debemos contribuir, quiero señalar tal como acontecieron los hechos", comenzó Elizalde durante su punto de prensa de esta mañana.

El secretario de Estado relevó que durante la breve bilateral de hoy, "de acuerdo a lo que informaron ambos Presidentes posteriormente, el Presidente Kast le pidió al Presidente Boric que se retractara respecto de que hubiesen conversado el tema del cable chino".

"Sobre esto, queremos ser explícitos: nosotros siempre nos la vamos a jugar por la verdad. El Presidente Boric le dijo que no, y le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que el Presidente Boric le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas, y uno de ellos decía relación con el cable chino", profundizó el titular de Interior.



El ministro del Interior durante su alocución en La Moneda este martes. (Foto: ATON)

En la oportunidad, el Mandatario indicó a Kast que "esta era una decisión que debía ser coordinada entre el Gobierno en funciones y el nuevo Gobierno, y que había una advertencia o amenaza del Gobierno de EE.UU. de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara", todo antes de que la Casa Blanca castigara a tres funcionarios de Transportes y Telecomunicaciones, entre ellos, el ministro Juan Carlos Muñoz.

"Terminada la reunión bilateral (de hoy), cuando el Presidente Kast señala que ellos (sus equipos) se van a retirar -lo que, insistimos, es una mala señal para nuestra democracia y para el país-, ambos Presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del Gobierno en funciones y los futuros ministros", apuntó.

Fue entonces que "el Presidente Boric informa y lamenta la decisión del Presidente Kast, y señala cuál fue la controversia. Y el Presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y que en ella, el Presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino, con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos, y que había una amenaza o advertencia del Gobierno de EE.UU. al respecto", aseveró el jefe de gabinete.

"Ante esa situación, el Presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido", enfatizó Elizalde.

"La democracia se construye dando la cara"

"Por razones de prudencia y de deferencia, muchas veces no damos a conocer detalles, pero por ejemplo, hace pocos días se señaló que la reunión que se iba a realizar hoy había sido el resultado de una exigencia de la Oficina del Presidente Electo (OPE), cuando esta había sido solicitada por el Presidente Boric. Y así, hay una serie de detalles que a veces se cuentan a la prensa, y que no corresponden a la realidad", advirtió el secretario de Estado.

"Pero la democracia se construye dando la cara -continuó-, y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos, y respecto de lo que se informó por los Presidentes, habemos muchos testigos del reconocimiento de la existencia de esa llamada, y por tanto, nos parece muy relevante que se destaque la importancia de la verdad".

Dicho esto, reafirmó la disposición de la Administración Boric de "seguir dialogando para que el traspaso de mando sea ejemplar, porque finalmente, hay que poner en el centro las necesidades de las personas. Lo que nos piden las chilenas y chilenos es que el Estado funcione, que se realice un trabajo de excelencia y para eso, la entrega de información a las nuevas autoridades es fundamental para que, desde el 11 de marzo, puedan tomar las decisiones relevantes que contribuyan a mejorar la vida en Chile".

Elizalde lo mencionó antes de lamentar que, además del abrupto fin al encuentro de los Mandatarios, "una serie de ministros y subsecretarios nos han informado que otras reuniones que estaban agendadas están siendo suspendidas por parte de las autoridades del nuevo Gobierno".