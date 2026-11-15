DT de Portugal ironizó sobre Cristiano tras derrota: "¿Extrañarlo? Solo si me falta compañía"

La fea derrota de Portugal por 4-1 ante Dinamarca en la Nations League europea agudizó las consultas al DT Jorge Jesus por el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección, lo que derivó en la contundente e irónica respuesta del estratega luso.

"¿Cómo lo voy a extrañar si ya no forma parte de la selección? ¿Extrañarlo para qué? Solo si me falta para hacerme compañía. Él ya no juega aquí, ya no está en el plantel y tomó una decisión sobre su carrera", dijo en conferencia de prensa.

También se le consultó si el adiós de "CR7" incidió en la temprana retirada del público: "No tiene nada que ver una cosa con la otra".

"Es completamente comprensible que la gente lo extrañe y recuerde todo lo que Cristiano le dio a esta selección durante 23 años, eso no admite discusión. También es normal que los hinchas se marchen cuando el equipo va cayendo 4-1, nadie está conforme ni contento con lo que pasó", dijo.

"Ninguno de nosotros estaba preparado para perder aquí (de local), y mucho menos por ese marcador", resumió.