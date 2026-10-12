"El mejor de la historia soy yo": Antigua entrevista de Cristiano fue borrada tras reaparición en un medio

Cristiano Ronaldo volvió a estar en el ojo del huracán tras la polémica reaparición de una antigua entrevista, en la que se consideró el "mejor de la historia" y que fue calificada erróneamente como declaraciones recientes.

"El mejor de la historia soy yo, punto final. Creo que soy el jugador más completo que ha existido, porque lo hago todo en el fútbol: de cabeza, de pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salto... Una cosa son los gustos, que los entiendo y respeto, pero decir que Cristiano no es completo es mentira", dijo al periodista español, y su amigo personal, Edu Aguirre.

La noche del domingo recién pasado CNN Portugal resubió la entrevista otorgada al canal español La Sexta, pero omitió su antigüedad: La conversación tuvo lugar en febrero de 2025.

El reconocido medio estadounidense The Athletic citó a CNN con el contexto erróneo, llevando a otros medios internacionales a la misma equivocación.

Ante la controversia, CNN Portugal acabó por eliminar los videos de su sitio web y posteriormente The Athletic corrigió su artículo mediante una nota del editor.