Jorge Jesus sobre la salida de Cristiano Ronaldo: "La decisión es suya"

Tras varias semanas de tensión entre ambos, el técnico de la selección de Portugal, Jorge Jesus, aseguró sobre el anuncio este jueves de Cristiano Ronaldo de dejar el combinado nacional que "la decisión es suya".

"Ya tuvimos la oportunidad de hablar antes de la primera convocatoria sobre esto, le pedí seguir conmigo", afirmó el técnico en declaraciones al Canal 11, al recalcar que él seguía contando con el delantero de 41 años, pero le que ahora toca "aceptar" su decisión.

"Siempre va a estar en el corazón de los portugueses, en la selección", añadió.

Jesus elogió el trabajo realizado en los 23 años de carrera del jugador, con el que coincidió en Al-Nassr, definiéndolo como "una referencia mundial" y "un símbolo para la juventud portuguesa".

"Él siempre va a ser una referencia de nuestra selección, de nuestro pueblo, de nuestra historia, de la selección", recalcó.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro definitivo de la selección portuguesa de fútbol con un vídeo publicado en redes sociales en el que afirmó que "llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección".

"Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla", afirmó.