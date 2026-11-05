[PERFIL] El adiós de una leyenda: Cristiano Ronaldo cerró su era dorada en Portugal

A los 41 años y tras 23 temporadas vistiendo la camiseta de su país, Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro definitivo de la selección de Portugal poniendo fin a una trayectoria inigualable que transformó por completo el estatus competitivo del balompié luso en el concierto internacional.

El cinco veces ganador del Balón de Oro se despide como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones con 146 conquistas y 234 presencias internacionales, cifras sin precedentes desde su recordado estreno oficial un 20 de agosto de 2003 frente a Kazajistán.

Su camino comenzó como una joven promesa de 18 años que irrumpió junto a figuras como Luís Figo y Rui Costa. Marcado por las lágrimas tras caer sorpresivamente en la final de la Eurocopa 2004 ante Grecia, el oriundo de Funchal asumió el liderazgo absoluto del combinado patrio a partir del Mundial de Alemania 2006.

La gloria de París y una colección de récords

La consagración máxima de su carrera con la camiseta nacional llegó el 10 de julio de 2016, cuando Portugal derrotó a Francia en París para alzar la primera Eurocopa de su historia, trofeo que cambió para siempre el destino deportivo de su nación al situarla en el selecto grupo de campeones continentales.

A esa gesta se sumaron las conquistas de la Liga de Naciones en 2019 y en junio de 2025, transformando a Portugal en el primer bicampeón del certamen europeo, esta última victoria obtenida ante España en Múnich con un tanto del propio Ronaldo a sus 40 años.

Su extraordinaria longevidad le permitió registrar marcas insuperables: disputó seis Eurocopas y seis Mundiales de manera consecutiva, transformándose en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 en el primer futbolista de la historia en anotar en seis ediciones planetarias distintas.

Un desenlace amargo y fracturado con Jorge Jesus

Sin embargo, el epílogo de la leyenda no tuvo el homenaje sobre el césped que muchos proyectaban. El final de su ciclo se precipitó tras un duro enfrentamiento público con el técnico Jorge Jesus, quien asumió la banca tras la salida de Roberto Martínez exigiendo rendimiento por sobre jerarquías pasadas.

La tensión estalló en septiembre tras quedar en la banca ante Noruega, lo que motivó que Cristiano abandonara la concentración del equipo en Copenhague, acusara promesas incumplidas por parte del adiestrador y fuera sancionado con 30 días de suspensión por la Federación Portuguesa de Fútbol.

Este conflicto reeditó las turbulencias vividas en Qatar 2022 cuando Fernando Santos lo relegó a la suplencia en octavos de final, aunque en esta ocasión el distanciamiento con el cuerpo técnico resultó irreversible y apuró su adiós definitivo antes de la nueva nómina.

Cristiano Ronaldo se despide de las "Quinas" sin la esquiva Copa del Mundo, pero consagrado como el mayor ícono deportivo de Portugal, dueño de un palmarés que incluye tres coronas internacionales y una huella estadística que tardará décadas en ser igualada.