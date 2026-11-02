Ten Hag fulminó a Cristiano Ronaldo: Su declive empezó hace ocho años, en Juventus se terminó

Pese a que han pasado casi cuatro años desde su traumática salida de Old Trafford, la tensa y fracturada relación entre el entrenador neerlandés Erik ten Hag y Cristiano Ronaldo sumó un nuevo y demoledor capítulo dado que en una extensa entrevista, el extécnico de Manchester United disparó sin filtros contra el delantero y aseguró que su declive futbolístico comenzó hace casi una década.

En conversación con el programa "Goedemorgen Eredivisie", de ESPN Países Bajos, el estratega no tuvo reparos en cuestionar la vigencia del cinco veces ganador del Balón de Oro en la élite europea: "En los últimos siete u ocho años ya no pudo rendir a ese nivel. Desde Juventus en adelante, se terminó", sentenció categórico.

En esa misma línea, Ten Hag elogió la sagacidad dirigencial de Real Madrid por transferir al atacante a la "Vecchia Signora" en 2018 tras ganar cuatro títulos de Champions League.

"Esa es una de las grandes virtudes de Real Madrid: siempre sabe cuándo despedirse de sus jugadores en el momento adecuado. Reconocen cuándo el nivel empieza a bajar y se desprenden de él cuando, desde afuera, todavía parece estar en su mejor momento, aunque ya no puede ofrecer el mismo rendimiento", analizó el DT.

Más allá de lo futbolístico, el adiestrador profundizó en las dificultades de convivencia táctica que detonaron la ruptura total en el camarín de los "Diablos Rojos" en 2022.

"Todo gran equipo tiene que darle un lugar a su mejor jugador, pero ese futbolista también debe trabajar para el equipo. Ese era precisamente el problema con Ronaldo", explicó Ten Hag, matizando que "es un jugador extraordinario, uno de los mejores de la historia y sus compañeros lo admiraban, pero ya no estaba para ese nivel colectivo".

Finalmente, el entrenador cuestionó la legendaria disciplina física del atacante luso en el tramo final de su paso por Inglaterra.

"Ya no podía exigirse para superar el dolor, darlo todo cada día y entrenarse al máximo para alcanzar su mejor forma. Cuando llegué le expliqué su rol y lo que esperaba de él, pero en definitiva tenía que rendir. Y si no estás preparado físicamente para la Premier League, la Champions League o la selección de Portugal, simplemente no tienes ninguna posibilidad", concluyó.