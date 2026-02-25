Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Cristiano Ronaldo

[VIDEO] Cristiano anotó para Al Nassr y quedó a 35 goles de los 1.000

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "Bicho" marcó de penal en la goleada frente a Al-Najima SC.

Cristiano Ronaldo anotó de penal en la goleada por 0-5 de Al-Nassr ante Al-Najma SC y quedó a tan solo 35 goles de la histórica marca de 1.000 tantos anotados a lo largo de toda su carrera.

Su anotación fue el 0-1 parcial, a los 7 minutos de partido, llegando a los 965 goles.

El portugués fue reemplazado en el minuto 57, cuando el marcador estaba 0-4 a favor de su equipo.

Revisa el gol de CR7: 

