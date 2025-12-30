Síguenos:




Tópicos: Deportes | Fútbol | Cristiano Ronaldo

[VIDEO] Hasta la suerte lo acompaña: Cristiano Ronaldo marcó su gol 957 con la espalda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El astro portugués está cada vez más cerca de las 1.000 conquistas.

Cristiano Ronaldo alcanzó su conquista 957 en el fútbol profesional en el empate 2-2 entre Al Nassr y Al Ettifaq en la fecha 12 de la Liga Saudí.

Con el marcador igualado a los 67', Joao Félix sacó un potente remate que dio en la espalda del astro portugués y lo acercó un poco más a su meta de los 1.000 goles.

Revisa el gol a continuación:

