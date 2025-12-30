Ratifican condena contra homicida de detective en Temucuicui

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó un recurso de nulidad y ratificó la condena a 17 años de cárcel para Alejandro Andrés Liguen Venegas, autor consumado del homicidio de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), hecho registrado en enero de 2021 en la comunidad mapuche de Temucuicui.

"No concurren los vicios denunciados en ninguna de las dos líneas argumentativas planteadas como causal de nulidad principal y subsidiaria, por cuanto el recurso descansa en una discrepancia con la ponderación judicial de la intensidad de la colaboración del acusado", destaca el fallo unánime.

El crimen se produjo cuando el delincuente usó un fusil para disparar contra los policías que participaban en un operativo en la zona, donde el citado grupo se jacta de ejercer control territorial completo.

El detective era parte del contigente que realizaba un allanamiento por delitos de drogas y tráfico de armas, entre otros, en la citada comunidad, en la comuna de Ercila.

El inspector Luis Morales Balcazar, de la dotación del Equipo de Reacción Táctica (ERTA) Iquique, y otros detectives fueron "atacados con armas de fuego por un grupo de delincuentes", relató la PDI.

El antisocial condenado por la justicia es considerado por grupos extremistas de La Araucanía como "preso político mapuche".