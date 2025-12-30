Tópicos: Deportes | Fútbol | Cristiano Ronaldo
[VIDEO] Hasta la suerte lo acompaña: Cristiano Ronaldo marcó su gol 957 con la espalda
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El astro portugués está cada vez más cerca de las 1.000 conquistas.
El astro portugués está cada vez más cerca de las 1.000 conquistas.
Cristiano Ronaldo alcanzó su conquista 957 en el fútbol profesional en el empate 2-2 entre Al Nassr y Al Ettifaq en la fecha 12 de la Liga Saudí.
Con el marcador igualado a los 67', Joao Félix sacó un potente remate que dio en la espalda del astro portugués y lo acercó un poco más a su meta de los 1.000 goles.
Revisa el gol a continuación: