Curicó Unido oficializó la salida de Damián Muñoz y todo su cuerpo técnico

Curicó Unido oficializó la salida del entrenador Damián Muñoz y de los integrantes de su cuerpo técnico, quienes no continuarán en la institución durante la temporada 2027, luego del cierre de su participación en la Liga de Ascenso.

"Curicó Unido agradece profundamente el trabajo y compromiso de Damián Muñoz y su cuerpo técnico, quienes no continuarán al mando de nuestro plantel profesional durante la temporada 2027", expresó el club a través de sus redes sociales.

La institución también dijo adiós al preparador físico Rodrigo Cofré, al asistente técnico Patricio Peralta y al analista audiovisual Gonzalo Alcázar, a quienes agradeció por su dedicación y profesionalismo.

El anuncio ratificó lo que Muñoz adelantó tras el triunfo 4-1 sobre Deportes Temuco, cuando comunicó el cierre de su ciclo en la banca del conjunto "tortero".