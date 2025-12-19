Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Cristián Suárez acordó su llegada a Deportes Concepción tras dejar Palestino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Banana" llegará a los lilas como jugador libre.

Cristián Suárez acordó su llegada a Deportes Concepción tras dejar Palestino
El experimentado defensor chileno Cristián Suárez continuará su carrera en la Liga de Primera luego de acordar su fichaje en Deportes Concepción para la temporada 2026.

Sergio Godoy Acosta, corresponsal de Cooperativa, reveló que "Banana" selló su acuerdo con el "León de Collao" luego de quedar libre al no renovar su contrato en Palestino.

Suárez sumaba cinco años en la tienda tretracolor y en su última campaña jugó 35 partidos entre torneo local, Copa Chile y Copa Sudamericana, con dos goles.

Así, "el Conce" alcanzará dos incorporaciones para el reestreno en Primera División: El primer arribo confirmado fue Matías Cavalleri.

