Deportes Concepción anunció a Matías Cavalleri como refuerzo para el regreso a Primera División

Deportes Concepción anunció este jueves al delantero Matías Cavalleri como primer refuerzo para la temporada 2026, en donde el cuadro lila volverá a jugar en la máxima categoría del fútbol chileno.

Cavalleri, de 27 años, llegó al "León de Collao" tras una temporada en Brasil, en donde jugó en los equpos Paysandú Sport Club y Alagoano.

El anuncio del refuerzo fue llamativo en redes sociales, ya que Concepción utilizó una clásica portada de la antigua revista Estadio para presentar a Cavalleri.

Además, el cuadro lila resaltó que el ariete es sobrino de Fernando "Palito" Cavalleri, histórico del equipo penquista.

Para Matías, será el cuarto club chileno en su carrera, tras pasos por Curicó Unido, Unión La CAlera y Palestino.