Deportes Concepción jugará con el campeón Coquimbo en la "Noche Lila"

El club recién ascendido Deportes Concepción anunció la realización de su tradicional "Noche Lila" para este 2026. El rival a enfrentar será el vigente campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido.

El partido será el miércoles 14 de enero desde las 17:00 hrs. en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", donde el elenco lila hará la presentación oficial de su plantel.

El precio de las entradas va de los 5.000 hasta los 70.000 pesos, según anunció la institución penquista.

Deportes Concepción volverá a jugar en Primera División esta temporada 2026. A esto se le suma su participación en una nueva edición de Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.