Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.5°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Deportes Concepción jugará con el campeón Coquimbo en la "Noche Lila"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El “León” de Collao se enfrentará al actual monarca del fútbol chileno el próximo 14 de enero.

Deportes Concepción jugará con el campeón Coquimbo en la
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El club recién ascendido Deportes Concepción anunció la realización de su tradicional "Noche Lila" para este 2026. El rival a enfrentar será el vigente campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido.

El partido será el miércoles 14 de enero desde las 17:00 hrs. en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", donde el elenco lila hará la presentación oficial de su plantel.

El precio de las entradas va de los 5.000 hasta los 70.000 pesos, según anunció la institución penquista.

Deportes Concepción volverá a jugar en Primera División esta temporada 2026. A esto se le suma su participación en una nueva edición de Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada