Presidente de D. Concepción y agresión de un hincha: Se rompió la confianza

Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción, conversó este miércoles en Cooperativa Deportes y se refirió a los recientes episodios de agresión por un sujeto armado contra trabajadores y futbolistas en los Campos Deportivos de Nonguén.

"Ingresó un individuo que se hace llamar hincha, pero es un delincuente y agredió a un trabajador. Estaba el plantel profesional presente, estaba el área formativa presente, entonces fue un hecho de violencia bastante impactante, algo que jamás nos esperábamos", comenzó relatando.

Seguido a ello, el mandamás "lila" detalló que: "Este es un personaje que también entró anteriormente a los campos deportivos a hacer unos trabajos por el club social (...). Cualquier persona que violenta contra otra no está en sus cabales. Esté normal con alcohol o drogas, es algo que no puedo minimizar".

"Hasta ayer (martes) teníamos abierto el acceso a Nonguén, (...) tenemos mucho contacto con la gente. Los niños pueden ir, sacarle autógrafo a los jugadores. No teníamos bien hechos los controles de acceso, con la seguridad necesaria", complementó Livingstone.

Respecto a la vulnerabilidad de las instalaciones, el presidente remató diciendo: "Lamentablemente se rompió una confianza que teníamos y esto no vuelve atrás. Entonces claramente ya hablamos con las empresas de seguridad, ya hablamos con los controles de acceso y todos los procedimientos necesarios".