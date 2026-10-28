Presidente de D. Concepción y agresión de un hincha: Se rompió la confianza
Diego Livingstone lamentó los hechos ocurridos en los Campos Deportivos de Nonguén.
Diego Livingstone lamentó los hechos ocurridos en los Campos Deportivos de Nonguén.
Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción, conversó este miércoles en Cooperativa Deportes y se refirió a los recientes episodios de agresión por un sujeto armado contra trabajadores y futbolistas en los Campos Deportivos de Nonguén.
"Ingresó un individuo que se hace llamar hincha, pero es un delincuente y agredió a un trabajador. Estaba el plantel profesional presente, estaba el área formativa presente, entonces fue un hecho de violencia bastante impactante, algo que jamás nos esperábamos", comenzó relatando.
Seguido a ello, el mandamás "lila" detalló que: "Este es un personaje que también entró anteriormente a los campos deportivos a hacer unos trabajos por el club social (...). Cualquier persona que violenta contra otra no está en sus cabales. Esté normal con alcohol o drogas, es algo que no puedo minimizar".
"Hasta ayer (martes) teníamos abierto el acceso a Nonguén, (...) tenemos mucho contacto con la gente. Los niños pueden ir, sacarle autógrafo a los jugadores. No teníamos bien hechos los controles de acceso, con la seguridad necesaria", complementó Livingstone.
Respecto a la vulnerabilidad de las instalaciones, el presidente remató diciendo: "Lamentablemente se rompió una confianza que teníamos y esto no vuelve atrás. Entonces claramente ya hablamos con las empresas de seguridad, ya hablamos con los controles de acceso y todos los procedimientos necesarios".