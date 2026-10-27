Sujeto atacó a golpes a jugadores del plantel en entrenamiento de Deportes Concepción

Un violento episodio sacudió la jornada de Deportes Concepción, luego de que un sujeto ingresara armado a las instalaciones del club en los Campos Deportivos de Nonguén para agredir físicamente a integrantes del cuerpo técnico, jugadores del plantel de honor y futbolistas de las series menores.

A través de un comunicado público, la institución penquista denunció los graves hechos ocurridos mientras los planteles desarrollaban sus prácticas con normalidad: "Un individuo identificado como hincha, quien portando un elemento contundente, ingresó a los campos deportivos agrediendo y golpeando a un integrante de nuestro staff, jugadores del plantel profesional y jugadores del fútbol formativo", detallaron.

Tras el ataque, miembros del propio club intervinieron para controlar la situación. El agresor fue reducido en el lugar por personal de la institución y posteriormente entregado a efectivos de Carabineros de Chile, quienes procedieron a su detención y adoptaron el procedimiento de rigor.

Desde la dirigencia del "León de Collao" condenaron con firmeza lo acontecido, asegurando que "estos hechos de violencia resultan absolutamente inaceptables y no tienen cabida en el fútbol ni en ningún espacio de nuestra sociedad. Ninguna circunstancia justifica una agresión contra quienes desempeñan sus funciones profesionales, practican deporte y representan a nuestro club".

Asimismo, el cuadro lila entregó su respaldo a los afectados y remarcó que las malas rachas no pueden dar pie a conductas delictivas. "Somos una institución familiar, con una gran hinchada que nos apoya en todo momento independiente de los resultados deportivos; no podemos normalizar este tipo de acciones", cerró el escrito.