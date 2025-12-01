Arquero de Iquique: Merecemos sufrir por lo que hemos hecho este año

Leandro Requena, arquero de Deportes Iquique, comentó el momento del elenco celeste en medio de su lucha por evitar el descenso y si bien destacó la racha que aún los mantiene con vida, aseguró que merecen estar en esta situación por lo hecho a lo largo de la campaña.

"Era de vida o muerte lo nuestro y salimos a jugarlo de esa forma. Seguimos teniendo a un Álvaro (Ramos) iluminado y pudimos sostener el resultado que nos permite seguir con vida una fecha más", dijo.

"No es momento para sentarse a pensar en lo que pasó, lo hecho, hecho está. Nos falta ese pasito. Cuando esto quede terminado, seguramente se podrá analizar mejor lo que se hizo bien y mal, quiénes son los que realmente tienen la culpa, aunque son culpas compartidas. Nos ha tocado ganar los tres partidos sufriendo, como lo merecemos. Merecemos sufrir por lo que hemos hecho todo este año. Cuando logras el objetivo, eso sí, se disfruta mucho más", añadió.

Sobre el duelo ante Universidad de Chile, por la última fecha, sostuvo: "Tenemos un partido muy difícil, un rival con muchísima jerarquía, pero con nuestra gente afrontaremos ese partido de la mejor manera (...) La final seguramente la vamos a jugar todos juntos".