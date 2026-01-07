Oficial: Deportes Iquique desestimó la opción de ir a la justicia para evitar su descenso

Luego optar por no ir a la justicia tras el rechazo de la ANFP a su reclamo por el reglamento de los descensos, desde Deportes Iquique dieron fin a la disputa administrativa por su permanencia en Primera División.

Dicha determinación marca un giro en la estrategia del cuadro nortino que, junto a Unión Española, había amenazado con recurrir a tribunales externos para impugnar la normativa vigente.

Sin embargo, la dirigencia decidió dar por un paso al costado: "Ha decidido no recurrir a tribunales ordinarios de justicia para reclamar (...) Esta determinación no implica renunciar a la convicción con la que el club actuó desde un inicio al requerir un pronunciamiento del Directorio de la ANFP".

Posteriormente señalaron: "La decisión de renunciar a nuestra acción responde a una definición institucional, adoptada tras un análisis exhaustivo del escenario actual del fútbol chileno".

"No obedece a presiones externas ni al reconocimiento de error alguno, sino a la convicción de privilegiar el bien mayor del fútbol nacional, la estabilidad institucional y el normal desarrollo de la actividad", cerraron.