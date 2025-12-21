Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache

Deportes Limache anunció la renovación de Alfonso Parot

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los “tomateros” mantuvieron a uno de sus pilares.

Deportes Limache anunció la renovación de Alfonso Parot
 Photosport
Tras la salida de 11 jugadores y la espera de los hinchas por novedades, Deportes Limache confirmó la renovación del zaguero Alfonso Parot para la Liga de Primera 2026.

El equipo del Marga Marga aseguró al exUniversidad Católica para toda la próxima temporada, luego de un 2025 donde jugó 35 partidos, anotó un gol y fue pilar en mantener la categoría tras el debut del club en Primera, además de llegar a la final de Copa Chile.

Otro jugador que se mantendrá en la tienda "tomatera" es el volante Danilo Catalán; anunciado poco antes que Parot.

El mediocampista central tuvo una irregular campaña que lo tuvo fuera de la titularidad: Jugó 18 partidos entre la Liga y la Copa Chile.

