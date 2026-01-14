Síguenos:
Deportes | Fútbol | Internacional

Ajax oficializó el fichaje de Maximilian Ibrahimovic, hijo del legendario Zlatan

Publicado:
Cooperativa.cl

El jugador llegó a préstamo desde AC Milan.

Ajax oficializó el fichaje de Maximilian Ibrahimovic, hijo del legendario Zlatan
La historia se repite en Amsterdam. Más de dos décadas después de que Zlatan Ibrahimovic comenzó a deslumbrar al mundo con la camiseta de Ajax, el apellido vuelve al "Johan Cruyff" Arena. El club neerlandés confirmó el fichaje de Maximilian Ibrahimovic, hijo mayor del exfutbolista sueco.

El atacante de 19 años llega procedente de AC Milan, club donde militó en su academia y en el equipo filial "Milan Futuro" de la Serie D italiana. El acuerdo se cerró en calidad de préstamo por seis meses, hasta el final de la presente temporada, pero Ajax se guardó una carta importante: Incluyó una opción de compra en el contrato.

"Estamos muy contentos con la llegada de Maximilian. Es un delantero talentoso con un buen sentido del posicionamiento dentro y alrededor del área penal", destacó Marijn Beuker, director de fútbol de la institución, quien también resaltó una cualidad que recuerda a su padre: "Sobre todo, tiene una gran mentalidad ganadora".

El plan de desarrollo para el joven nacido en Lund, Suecia, es progresivo. Inicialmente, sumará minutos con Ajax U23 (Jong Ajax), pero la dirección deportiva estableció que se moverá regularmente entre la filial y el primer equipo durante la temporada para adaptarse a la intensidad de la élite en los Países Bajos.

Con este movimiento, Maximilian Ibrahimovic buscará escribir su propia historia en el mismo lugar donde Zlatan ganó dos ligas Eredivisie y una Copa de los Países Bajos antes de dar el salto a las grandes ligas de Europa.

