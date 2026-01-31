Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache
[VIDEO] "Popín" Castro desató la pesadilla de Colo Colo con el tercer gol para Limache
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los albos sufrieron con sus errores propios ante los Tomateros.
Colo Colo vivió una pesadilla en la primera media hora de juego ante Deportes Limache y sufrió el tercer gol de los Tomateros, tras anotación de Daniel "Popín" Castro para el 3-0 parcial.
En primera instancia, el gol fue anulado por fuera de juego, pero el árbitro Cristián Garay revisó la jugada en el VAR y lo validó, desatando la alegría de los locales en Valparaíso.
Revisa el gol de "Popín" Castro: