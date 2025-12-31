Encuesta El País: Charles Aránguiz, Esteban González y Coquimbo Unido fueron los mejores en Chile

Tras darse a conocer los resultados de la encuesta "América le responde a El País", elaborada por el medio uruguayo El País, se revelaron los nombres de los más destacados del continente.

En Chile, fueron reconocidos Charles Aránguiz como jugador, Esteban González como entrenador y Coquimbo Unido como equipo.

En esta ocasión, 264 periodistas de 16 países de América votaron en la encuesta del periódico uruguayo. En cada país votaron al mejor jugador, mejor entrenador y mejor equipo.

Charles Aránguiz fue elegido como el mejor jugador de Chile. El mediocampista azul fue campeón de la Supercopa 2025 tras derrotar a Colo Colo. A esto se le suma su destacada participación en el ámbito internacional, donde logró alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana. Además, convirtió 11 goles en los 42 partidos que disputó este año.

En la categoría de entrenadores, Esteban González se impuso como el mejor de Chile. El técnico de 43 años logró una inolvidable campaña al mando de Coquimbo Unido, consiguiendo el primer título del cuadro pirata en el Campeonato Nacional.

Por último, Coquimbo Unido fue escogido como el mejor equipo del ámbito nacional. 23 triunfos, 6 empates y solo 1 derrota fueron los números que registró el conjunto nortino, el cual se proclamó campeón de un Torneo Nacional por primera vez en su historia.