Nuevo reconocimiento para Erick Pulgar: Es parte del 11 ideal de América

Luego de su gran año en Flamengo, el mediocampista chileno Erick Pulgar sumó un nuevo reconocimiento al ser incluido en el 11 ideal de América, de acuerdo a la tradicional encuesta anual que realiza el diario uruguayo El País.

El futbolista nacional se alzó con la Copa Libertadores y también con la Liga de Brasil siendo pieza clave en el cuadro carioca, al sumar esta temporada 40 partidos.

Pulgar fue ubicado en un equipo donde figuran varios de sus compañeros de Flamengo, entre ellos, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien se alzó como el Mejor de América en una votación donde superó al argentino de Inter Miami, Lionel Messi.

Este es el once ideal