Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.9°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | El mejor de América

Nuevo reconocimiento para Erick Pulgar: Es parte del 11 ideal de América

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno ganó la Copa Libertadores y el Brasileirao con Flamengo.

Nuevo reconocimiento para Erick Pulgar: Es parte del 11 ideal de América
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de su gran año en Flamengo, el mediocampista chileno Erick Pulgar sumó un nuevo reconocimiento al ser incluido en el 11 ideal de América, de acuerdo a la tradicional encuesta anual que realiza el diario uruguayo El País.

El futbolista nacional se alzó con la Copa Libertadores y también con la Liga de Brasil siendo pieza clave en el cuadro carioca, al sumar esta temporada 40 partidos.

Pulgar fue ubicado en un equipo donde figuran varios de sus compañeros de Flamengo, entre ellos, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien se alzó como el Mejor de América en una votación donde superó al argentino de Inter Miami, Lionel Messi.

Este es el once ideal

  • Arquero: Agustín Rossi
  • Defensas: Danilo, Gustavo Gómez, Leo Pereira
  • Mediocampistas: Guillermo Varela, Santiago Sosa, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta
  • Atacantes: Juan Manuel López, Adrián Martínez y Lionel Messi.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada