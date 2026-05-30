Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.3°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol

Erick Pulgar hizo su aporte en triunfo de Flamengo ante Coritiba

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador nacional disputó 79 minutos.

Erick Pulgar hizo su aporte en triunfo de Flamengo ante Coritiba
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El mediocampista chileno Erick Pulgar se mantuvo en la titularidad de Flamengo y este sábado jugó 79 minutos en el triunfo por 3-0 del cuadro carioca ante Coritiba en duelo válido por la fecha 18 de la Serie A brasileña.

El jugador nacional copó el mediocampo y aunque fue amonestado por una entrada, generó riesgo y aportó en el quite.

Los goles del cuadro carioca fueron obra de Samuel Lino (11' y 70') y Pedro (60').

Con este resultado, el 'Fla' llegó a los 34 puntos y se ubicó segundo, a cuatro de Palmeiras, líder de la competencia.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada