Erick Pulgar hizo su aporte en triunfo de Flamengo ante Coritiba

El mediocampista chileno Erick Pulgar se mantuvo en la titularidad de Flamengo y este sábado jugó 79 minutos en el triunfo por 3-0 del cuadro carioca ante Coritiba en duelo válido por la fecha 18 de la Serie A brasileña.

El jugador nacional copó el mediocampo y aunque fue amonestado por una entrada, generó riesgo y aportó en el quite.

Los goles del cuadro carioca fueron obra de Samuel Lino (11' y 70') y Pedro (60').

Con este resultado, el 'Fla' llegó a los 34 puntos y se ubicó segundo, a cuatro de Palmeiras, líder de la competencia.