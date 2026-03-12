Betis cayó en el final ante Panathinaikos en la ida de octavos de Europa League

Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, lamentó un doloroso traspié de 1-0 en su visita a Panathinaikos de Grecia, que se impuso en la ida de los octavos de final de Europa League.

La escuadra del "Ingeniero" dominó las acciones, generación de peligro y posesión de balón, pero no logró romper la guardia del dueño de casa.

Panathinaikos incluso lamentó la expulsión de Anass Zaroury al minuto 59'. Sin embargo, la superioridad numérica fue insuficiente para Betis, que se vio condenado por un penal.

Diego Llorente cometió falta en el área a los 88' y además se fue expulsado al ver su segunda tarjeta amarilla: Vicente Taborda cambió el tiro por gol y movió el marcador.

Betis tendrá que buscar la remontada de la serie como local en la revancha, el jueves 19 de marzo a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).

Antes, los sevillanos recibirán a Celta de Vigo por la liga española, este domingo 15 de marzo a las 14:30 (17:30 GMT).